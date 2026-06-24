Kaymakam Kaya Vezirköprü\'ye Veda Etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki görevini tamamlayarak Vezirköprü'ye veda etti.

2023 yılından bu yana Vezirköprü'de görev yapan Kaymakam Kaya, görev süresinin son gününde makamında kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşları ağırladı. Gün boyunca gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Kaya'ya ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.

Kurum temsilcileri ve vatandaşlar da Kaymakam Kaya'ya ilçeye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN