Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye Veda Etti - Son Dakika
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Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye Veda Etti

Kaymakam Kaya Vezirköprü\'ye Veda Etti
24.06.2026 17:44
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Ahlat'a atanan Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü'deki görevini tamamlayarak veda etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki görevini tamamlayarak Vezirköprü'ye veda etti.

2023 yılından bu yana Vezirköprü'de görev yapan Kaymakam Kaya, görev süresinin son gününde makamında kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşları ağırladı. Gün boyunca gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Kaya'ya ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.

Kurum temsilcileri ve vatandaşlar da Kaymakam Kaya'ya ilçeye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye Veda Etti - Son Dakika

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