Kaymakam Kılıç, Esnafları Ziyaret Etti

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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, göreve başlar başlamaz bölge esnaflarını ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun'un Yakakent Kaymakamı olarak görev yapan Abdüssamed Kılıç, Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı görevine atanarak yeni görevine geçtiğimiz günlerde başladı. Kılıç, göreve başlar başlamaz ilçe esnafını ziyaret ederek, görüş ve önerilerini dinledi. Ziyaret kapsamında esnaflara hayırlı işler dileyen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, ilçe ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan esnafların önemine vurgu yaptı. Kılıç, devletimizin her zaman tüm vatandaşlarımızın destekçisi olduğunu ifade ederek, "Esnaflarımızın güler yüzü ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Osmaneli'nin ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımak için çalışmalara kararlılıkla devam edeceğim" dedi.

Öte yandan ise esnaflarında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti Kaymakam Kılıç'a ilettiler. - BİLECİK