Kaymakam Kılıç Kurşunlu Köyünde İncelemelerde Bulundu

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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç kurşunlu köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç, beraberinde Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihad Emir ve Aile ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Adnan Gümüş ile kurşunlu köyü 'Gölflanöz Kadın Girişim Kooparatifini' ve kurşunlu köyü orman mesire alanını gezdi. Kaymakam Kılıç, "Hayalleriniz başardıklarınız ile tekrar şekilleniyor. Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız ve her zaman destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verirken ayrıca çalışmaları inceleyerek yapılan işler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK