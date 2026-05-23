Kaymakam Kılıç\'tan Sebahat Teyzeye Ziyaret

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Aktaş Köyü Beşevler Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Oğuz ile bir araya gelerek hayır duasını aldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Aktaş Köyü Beşevler Mahallesi sakinlerinden Sebahat Oğuz'un hanesinde gönül buluşması gerçekleştirdi. Çay eşliğinde gerçekleşen samimi sohbette Sebahat teyzenin hal ve hatırını soran Kaymakam Kılıç, büyüklerin tecrübelerinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti. Sıcak görüntülerin oluştuğu buluşmada Sebahat Oğuz'un hayır duaları dikkat çekti.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, "Büyüklerimizin tecrübelerinden feyz almak, onların ihtiyaçlarına kulak vermek ve her daim yanlarında olmak en önemli görevlerimizden biridir. Bizleri güler yüzüyle ağırlayan Sebahat teyzemize gönülden teşekkür ediyor; kendisine sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyoruz" dedi. - BİLECİK