Kaymakam Koşansu Köy Köy Gezip Vatandaşın Talebini Dinledi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, köy köy gezerek vatandaşların talebini dinliyor.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki kurum müdürleriyle Şehittahir, Gündüzü ve Kotanlı köylerini ziyaret etti. Köylerde vatandaşlarla sohbet eden Koşansu, köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Devlet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde talepleri dinleyen Koşansu, köylerin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ziyaretlerde çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Koşansu, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Köy okullarını ziyaret eden Koşansu, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek derslere katıldı. Öğrencilere kırtasiye ve tatil malzemeleri hediye eden Koşansu, çocukların yüzünü güldürdü.

Kaymakam Koşansu, 2024-2025 yıllarında KÖYDES ve İl Özel İdaresi kapsamında gerçekleştirilen yatırımları değerlendirmek ve 2026 yılında yapılacak çalışmalar hakkında incelemelerde bulunmak üzere köylerde saha çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Şehittahir ve Gündüzü köyleri arasındaki 3 bin 200 metrelik ikinci kat asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Koşansu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MUŞ