Kaymakam Koşansu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaymakam Koşansu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Kaymakam Koşansu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

12.03.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bulanık İlçe Müftü Vekili Harun Özkesemen tarafından yapılan duanın ardından konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit ailelerine ve gazilere Türk milletinin her zaman minnet borçlu olduğunu söyledi. Kaymakam Koşansu, "Bu mübarek Ramazan ayında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı için, geleceğimizin teminatı için, milletimizin huzuru için en değerli varlıklarını, canlarını bu ülke için feda etmişlerdir. Bu vesile ile burada toplanmış iken, onların aziz hatıralarını minnetle yad ediyor. Şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Eşleriniz, evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Sizler onların acısını yüreklerinizde gördünüz. Bununla birlikte çok büyük bir fedakarlık gösterdiniz. Emin olunuz ki bu fedakarlığınızı devletimiz hiçbir zaman unutmayacak ve her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Ramazan ayı mübarek ay. Burada bu vesile ile toplanmış bulunuyoruz. Fedakarlık ve dayanışmanın ayıdır. Ben tekrardan katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmetle anıyorum" dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu, ayrı ayrı masalarda oturarak şehit yakınlarıyla birlikte iftar açıp onlarla ilgilendi.

İftarın ardından İlçe Müftü Vekili Harun Özkesemen tarafından ülkenin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için yapılan dua ile program sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bulanık, Yerel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Koşansu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika

İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:40:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Koşansu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.