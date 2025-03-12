Kaymakam Koşansu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bulanık İlçe Müftü Vekili Harun Özkesemen tarafından yapılan duanın ardından konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit ailelerine ve gazilere Türk milletinin her zaman minnet borçlu olduğunu söyledi. Kaymakam Koşansu, "Bu mübarek Ramazan ayında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı için, geleceğimizin teminatı için, milletimizin huzuru için en değerli varlıklarını, canlarını bu ülke için feda etmişlerdir. Bu vesile ile burada toplanmış iken, onların aziz hatıralarını minnetle yad ediyor. Şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Eşleriniz, evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Sizler onların acısını yüreklerinizde gördünüz. Bununla birlikte çok büyük bir fedakarlık gösterdiniz. Emin olunuz ki bu fedakarlığınızı devletimiz hiçbir zaman unutmayacak ve her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Ramazan ayı mübarek ay. Burada bu vesile ile toplanmış bulunuyoruz. Fedakarlık ve dayanışmanın ayıdır. Ben tekrardan katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmetle anıyorum" dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu, ayrı ayrı masalarda oturarak şehit yakınlarıyla birlikte iftar açıp onlarla ilgilendi.

İftarın ardından İlçe Müftü Vekili Harun Özkesemen tarafından ülkenin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için yapılan dua ile program sona erdi. - MUŞ