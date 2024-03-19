Hakkari\'de Kaymakam Kumcu, Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu

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Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinde şehit aileleriyle ilgilenen Kaymakam Kumcu, "Bugün huzurlu ve mutlu bir ortamda toplanabiliyorsak, bu ülke ve bayrak için canlarını seve seve feda eden şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Biz devletin temsilcileri olarak onlara her daim minnet ve şükran borçluyuz. Onların emaneti olan aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Devlet olarak şehit, gazi ve onların ailelerinin yanındayız" dedi.

iftar yemeğine 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçe protokolü, şehit ve gazi aileleri katıldı. - HAKKARİ