Kaymakam Kürkcü Esnaf Ziyaretinde

Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, esnaf ziyaretleri kapsamında Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kürkcü, iş yerlerinin mevcut durumu, yürüttükleri faaliyetler ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Kürkcü, ilçedeki ticari hayatın geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yalı Mahallesi'nde ticari hareketliliğin artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde, esnafların beklenti ve ihtiyaçları da ele alındı. Esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Kürkcü, devlet olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek tüm işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından yürütülen esnaf ziyaretlerinin, ilçenin farklı mahalle ve bölgelerinde önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.