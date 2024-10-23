Kaymakam Maslak Otmanlar Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak, Otmanlar Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin ihtiyaç, sorun ve talepleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Maslak, daha sonra Otmanlar Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Otmanlar Mahallesi Muhtarı Cemal Dağdelen'in şahsı ve mahalle halkı adına Kaymakam Maslak ve kurum amirlerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi. Ziyaret kapsamında Kaymakam Maslak'a, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, İlçe Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan ve Otmanlar Muhtarı Cemal Dağdelen eşlik etti. - MUĞLA