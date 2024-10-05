Kaymakam Maslak, Yüksekokulları Ziyaret Etti

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, ziyaret sırasında Yüksekokul Müdürleri Doç. Dr. Hatice Ulusoy ve Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Seki'den eğitim ve öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Maslak, Köyceğiz'de bulunan yüksekokulların bölgeye önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, eğitim kalitesini artıran projeler ve iş gücü piyasasına yönelik sunduğu mesleki eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Maslak, okulun sunduğu eğitim ve mesleki desteklerin bölgedeki gençlerin istihdamına önemli katkılar sağladığını belirtti. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. - MUĞLA