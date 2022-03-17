Kaymakam Memiş, yeni seçilen oda yönetimini tebrik etti - Son Dakika
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Kaymakam Memiş, yeni seçilen oda yönetimini tebrik etti

17.03.2022 12:45
Kaymakam Memiş, yeni seçilen oda yönetimini tebrik etti

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve beraberindeki heyeti kabul etti. Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.

Burhaniye'deki ticari faaliyetler ve esnafların genel durumunun değerlendirildiği ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve oda yöneticilerini tebrik ederken, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

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İlyas Memiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Memiş, yeni seçilen oda yönetimini tebrik etti - Son Dakika


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