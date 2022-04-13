Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi

13.04.2022 15:45
Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, iki kardeşi PKK'lı teröristlerce şehit edilen Hüseyin Çelik'in ailesi ile iftarda bir araya geldi.

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, iki kardeşi PKK'lı teröristlerce şehit edilen Hüseyin Çelik'in ailesi ile iftarda bir araya geldi.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede ikamet eden ve 20 yıl önce PKK'lı teröristlerin köyü basması sonucunda 9 ile 11 yaşında olan 2 kız kardeşi şehit edilen Hüseyin Çelik'in ailesine konuk olan Kaymakam Mete, şehit yakınlarına karşı ülke olarak borçlu olduklarını ifade etti. Kaymakam Mete, bulduğu her fırsatta şehit yakınlarının sorun ve taleplerini dinlemek için bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaymakamın daima kendilerini ziyaret ederek dayanışma içerisinde olduğunu şehit ağabeyi Çelik, Kaymakam Mete'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek el yapımı Türk bayrağı hediye etti. - BATMAN

Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi
Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi
Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi

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Hüseyin Çelik, Batman, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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