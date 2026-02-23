Kaymakam Odabaş Esnafı Dinledi

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yerel ekonominin dinamiklerini yerinde incelemek ve esnafın talep ile beklentilerini dinlemek amacıyla meslek odaları ve çarşı esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilk olarak Bakkallar ve Bayiler Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Kaymakam Odabaş, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde odaların faaliyet alanları, üyelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Ziyaretler kapsamında çarşı bölgesine de geçen Odabaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. İlçedeki sosyal ve ekonomik hayatın temel taşının esnaf olduğunu vurgulayan Odabaş, kamu yönetimi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaymakam Odabaş, "Esnaf odalarımız, ilçemizin ekonomik kalkınmasında ve toplumsal huzurunda kritik bir rol oynamaktadır. Şoför esnafımızın ulaşım konusundaki gayretleri, bakkallarımızın mahalle kültüründeki yeri bizler için çok kıymetlidir. Kamu yönetimi olarak her zaman esnafımızın yanındayız" dedi. - BALIKESİR