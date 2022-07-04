Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi

04.07.2022 09:08
Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi

Balıkesir Valiliği öncülüğünde yürütülen "İbrahimce Mahallesi İyileştirme Projesi" sınırlarında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında Roman Dernekleri temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde yürütülen "İbrahimce Mahallesi İyileştirme Projesi" sınırlarında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında Roman Dernekleri temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İbrahimce Mahallesi özelinde yürütülen proje sınırlarında özellikle eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarında kurumların koordinasyonuyla çok boyutlu çalışmalar yürütülüyor.

Bu sınırlarda Roman Dernek başkanları ile bir araya gelen Kaymakam Odabaş, yürütülen proje hakkında bilgiler sunarak, yapılacak faaliyetler ve çalışmalara değindi.

Projenin başarıya ulaşmasında Roman Derneklerinin desteğinin önemine değinen Kaymakam Odabaş, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında dernek başkanlarının görüş ve önerilerini aldı.

İbrahimce Mahallesinde gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini ileten Roman dernek başkanları, Kaymakam Odabaş'a teşekkür etti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu Açıklaması AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu Açıklaması
Kaynak: İHA

Ahmet Odabaş, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
14:07 Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
13:21 Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 14:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement