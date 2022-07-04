Bu sınırlarda Roman Dernek başkanları ile bir araya gelen Kaymakam Odabaş, yürütülen proje hakkında bilgiler sunarak, yapılacak faaliyetler ve çalışmalara değindi.

Kaynak: İHA

Ahmet Odabaş, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika

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