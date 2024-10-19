Kaymakam Omurca, Buharkent'e veda etti - Son Dakika
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Kaymakam Omurca, Buharkent'e veda etti

Kaymakam Omurca, Buharkent\'e veda etti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Buharkent'teki görevinden ayrılan Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca düzenlenen yemek ile ilçeye veda etti.

19.10.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Buharkent'teki görevinden ayrılan Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca düzenlenen yemek ile ilçeye veda etti. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında Kaymakam Omurca, "Buharkent ikinci evim ve ikinci memleketim oldu" dedi.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Buharkent'teki görevinden ayrılan Kaymakam Cuma Omurca ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye başkanlığına ve vatandaşlara veda ziyaretinde bulundu. Özverili çalışmaları için kamu personellerine, ilgi, alaka ve güler yüzlü yaklaşımlarından dolayı da vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Omurca için veda yemeği düzenlendi. Buharkent Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kaymakam Omurca'ya meslek hayatında başarılar diledi.

"Çok güzel ve özel hatıralarla ayrılıyorum"

Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilçeye veda ederken paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli Buharkent'li hemşehrilerim; 05.10.2023 tarihinden itibaren bir yılı aşkın süredir Kaymakamlık vazifesini ifa ettiğim, Aydın'ın güzel ilçesi Buharken'ten ayrılıyorum. Görev yaptığım süre boyunca; Buharkentli hemşehrilerimin yakın ilgisini, sevgisini ve saygısını gördük. İlçedeki vatandaşlarımızla bir arada olmaya, sevinçlerine, kederlerine ortak olmaya ve çözümler üretmeye, devletimizi var eden temel ilkelerden taviz vermeksizin uzatılan her eli tutmak için gayretle çalıştık. Yaptığımız tüm hizmetlerde devletimin sıcak ve güler yüzünü göstermeye ve her zaman kapılarımızı, gönüllerimizi herkese açmaya özen gösterdik. Çalıştığım süre içerisinde, Sayın Valimiz Yakup Canbolat'a, meslek büyüklerimize, Sayın belediye başkanımıza, Buharkent için gece gündüz demeden gayretle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, Gazilerimize, şehit yakınlarımıza gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı tüm Buharkent halkına sonsuz sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Buharkent ikinci evim ve ikinci memleketim olmuştur. Çok güzel ve özel hatıralarla ayrılıyorum. Ancak bu ayrılık görev icabı olacak, ruhen ve kalben birlikteliğimiz, kadim dostluğumuz ilelebet devam edecektir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allaha ısmarladık. Sağlıcakla kalın." - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Buharkent, Omurca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Omurca, Buharkent'e veda etti - Son Dakika

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