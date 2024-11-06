Kaymakam Öztürk, Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte okul ziyaretlerini sürdürüyor.

İlk olarak Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu ile başlayan ziyarette, Kaymakam Adem Öztürk, burada okuma saatinde öğrencilere eşlik ederek onlarla sohbet etti. Öğretmenler ve idarecilerden bilgi alan Kaymakam Öztürk, kendilerine başarılar diledi. Akabinde Bozüyük Anaokulu'na geçen Kaymakam Öztürk, minik öğrencilerin faaliyetlerini takip ederek öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Ziyaret sonunda okul öğretmen ve idarecilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek okuldan ayrıldılar. - BİLECİK