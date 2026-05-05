Kaymakam Öztürk, Poyra\'daki Çalışmaları İnceledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bozüyük ilçesine bağlı Poyra köyünde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Öztürk, köy içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İncelemeler sırasında sahadaki ekiplerle de görüşen Öztürk, çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Adem Öztürk, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Köylerimizde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK