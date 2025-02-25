Kaymakam Pişkin Şoförleri Ziyaret Etti

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DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde taşımacılık yapan şoförleri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da bulunan şoförlerin istek ve taleplerini dinlemek için Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin çalışma başlattı. Bu çerçevede Kaymakam Pişkin, Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ederek ilçe genelinde ki şoförlerin sorunlarını, istek ve taleplerini dinledi. - DÜZCE