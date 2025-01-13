Kaymakam Polat Okul Ziyaretinde

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Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat Bozdoğan Anaokulu ve Bozdoğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve idareciler ile bir araya geldi.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Bozdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran Bozdoğan Anaokulu ve Bozdoğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenler ile okulu ve sınıflarını gezerek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Madran, öğrencilerle derslere katılarak derslerin işleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında okulun mevcut durumu, eğitim faaliyetleri ve öğrenci başarıları hakkında detaylı bilgiler alan Kaymakam Polat, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatlarına dair başarı dileklerinde bulundu. Kaymakam Yunus Emre Polat, "Bozdoğan'daki eğitim kalitesinin daha da artması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarılı bir geleceğe sahip olması için her zaman yanlarında olacağız" dedi. - AYDIN