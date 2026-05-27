Kaymakam Polat\'tan Kamu Personeline Bayram Ziyareti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla görevleri başında bulunan kamu personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İtfaiye Amirliği, İlçe Devlet Hastanesi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ziyaret edildi. İlçede vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapan personelle bir araya gelen Kaymakam Yunus Emre Polat, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek Kurban Bayramı'nı kutladı. Ziyaretlerde görev başındaki personelle sohbet eden Kaymakam Polat, bayram süresince fedakarca görev yapan tüm kamu çalışanlarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirebilmesi için kamu personelinin görevini aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, tüm personelin Kurban Bayramı'nın kutlandığı ifade edildi. - AYDIN