Kaymakam Saçal serada domates topladı

İnhisar Kaymakamı Elifnur Saçal, ilçesinde bulunan seralardan domates topladı.
Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Elifnur Saçal, ilçelerinde tarlada, domates üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerden alınan verim hakkında bilgi alan Saçal, üreticilerle birlikte domates topladı. Domatesin bu seneki verimi hakkında bilgi alan Saçal, üreticilerin sorunlarını ve isteklerini dinledi.
Kaymakam Şaçal, büyük bir emek vererek yetiştirilen ürünlerin pazarlanması bulunması konusunda her türlü desteğini vereceklerini ifade etti. - BİLECİK
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