Kaymakam Şaçal, büyük bir emek vererek yetiştirilen ürünlerin pazarlanması bulunması konusunda her türlü desteğini vereceklerini ifade etti. - BİLECİK

Bilecik 'in İnhisar İlçe Kaymakamı Elifnur Saçal, ilçelerinde tarlada, domates üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerden alınan verim hakkında bilgi alan Saçal, üreticilerle birlikte domates topladı. Domatesin bu seneki verimi hakkında bilgi alan Saçal, üreticilerin sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, İnhisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaymakam Saçal serada domates topladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.