Kaymakam Şahin\'den Trafik Güvenliği Denetimi

Yerel

Bayburt'un Demirözü İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, jandarma yol kontrol uygulama noktasında yapılan denetime eşlik ederek trafik güvenliğinin sağlanması adına alınması gerekli tedbirler hakkında sürücülere rehberlik faaliyetinde bulundu.

Jandarma ekipleriyle birlikte yol uygulamalarını denetleyen Kaymakam Şahin, "Bilindiği üzere son 10 yılda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 98.6'sı insan kusurundan kaynaklanmaktadır. Bu oran içerisinde sürücüler yüzde 89.2 gibi büyük bir paya sahiptir. Yüzde 8.8 yaya kusuru ve yüzde 0.6 ise yolcunun kusurundan kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları meydana gelmektedir." dedi. - BAYBURT