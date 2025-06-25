Kaymakam Saygılı\'dan Korkusuz\'a Ziyaret

Ağrı Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Diyadin ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Furkan Korkusuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında Kaymakam Saygılı, meslektaşı Furkan Korkusuz'a yeni görevinde başarılar diledi. İki kaymakam bir süre makamda görüşerek karşılıklı sohbet etti.
Kaymakam Furkan Korkusuz, nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı'ya teşekkür etti.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI
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