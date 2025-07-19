Kaymakam Sönmezel, Cumayeri\'nden Veda Etti

Düzce (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde görev yaparken yurt dışı dil eğitimi programına katılacak olan Kaymakam Taha Furkan Sönmezel, pazaryerinde vatandaşlara veda etti.

Cumayeri ilçesinde 6 Mayıs 2024 tarihinde Kaymakam vekili olarak göreve başlayan Taha Furkan Sönmezel, İçişleri Bakanlığı kararı ile dil eğitimi için Yurt Dışı Programı'na katılmaya hak kazandı. Cumayeri'nden ayrılacak olan Kaymakam Sönmezel, pazaryerine giderek vatandaşlarla vedalaştı. - DÜZCE