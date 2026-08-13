Kaymakam Sözen Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, orman yangını ve ev yangını nedeniyle mağdur olan aileleri hanelerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Jandarma Komutanı Üsteğmen Kerem Elmas, İlçe Tarım Müdür Vekili Hatice Akyol ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sönmez Özkurt ile birlikte yangınlar nedeniyle mağduriyet yaşayan aileleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinlenirken, geçmiş olsun dilekleri iletildi. Kaymakam Sözen ve beraberindeki heyet, ailelerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Hane ziyaretlerinin ardından Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Yazıkent Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının inşaat alanını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sözen, ardından Mürşide Akçay İlk ve Ortaokulu ile Yazıkent Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sözen, okul ve sağlık merkezinde yürütülen çalışmalar ile hizmetlerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.