Kaymakam Taşçı'dan örnek davranış - Son Dakika

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş ile birlikte kan bağışı kampanyasına bizzat katılarak destek verdi.

Yeşiltepe Mahallesi Tonguçlar Camii önünde kan bağış için gelen Kan Merkezi gezici kan toplama bağış aracına, Ergene halkı da yoğun ilgi gösterdi.

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini kaydeden Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, "Kan bağışının iki türlü faydası olduğunu biliyoruz. Birisi veren kişinin vücudunda verilen kanın yerine, anında genç hücrelerin dolaşıma katılması ve kan bağışlayan kişinin daha dinç ve daha canlı olması ile kalp krizi riskinin azalmasıdır. İkincisi ise ihtiyacı olan kişilerin anında kan bulabilmesidir. Bu sebeple kan bağışı kampanyalarını önemsiyor ve halkımızı katılmaya davet ediyorum. Kendim de bu zaman zaman katılıyorum" dedi. - TEKİRDAĞ