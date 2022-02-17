Kaymakam Taşçı engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Tekirdağ Ergene'de ikamet eden şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri ve engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Velimeşe Mahallesi'nde ikamet eden engellileri evlerinde ziyaret etti.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) Naime Çeltikçi ile birlikte Velimeşe Mahallesinde engelli ailelere ev ziyaretlerinde bulundu.

Taleplerini anlatan vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Taşçı ve beraberindekilere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ