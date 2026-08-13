Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti

Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti
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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köyleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Taşkıran, beraberindeki heyetle Çatak, Uludere, Ören, Kazören, Karayaprak ve Gazipınar köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından yerleşimlerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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