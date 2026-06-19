Kaymakam Teltik\'e Başarı Belgesi

Kütahya Valisi Musa Işın, görev süresi boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla Alperen Teltik'e Başarı Belgesi takdim etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Dumlupınar ilçesinde görev yaptığı süre boyunca kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine sağladığı katkılar nedeniyle Kaymakam Alperen Teltik'e teşekkür eden Vali Musa Işın, özverili çalışmalarından dolayı kendisini tebrik etti.

Öte yandan, yurt dışı dil eğitimi programı kapsamında Ankara'da düzenlenecek dil kursuna katılacak olan Kaymakam Teltik'e yeni görev ve eğitim sürecinde başarılar dileyen Vali Işın, Kütahya'ya sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tören, Başarı Belgesi'nin takdimi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA