Kaymakam Teltik'e Başarı Belgesi - Son Dakika
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Kaymakam Teltik'e Başarı Belgesi

Kaymakam Teltik\'e Başarı Belgesi
19.06.2026 09:55
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Vali Işın, Kaymakam Teltik'e hizmetlerinden dolayı Başarı Belgesi vererek tebrik etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, görev süresi boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla Alperen Teltik'e Başarı Belgesi takdim etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Dumlupınar ilçesinde görev yaptığı süre boyunca kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine sağladığı katkılar nedeniyle Kaymakam Alperen Teltik'e teşekkür eden Vali Musa Işın, özverili çalışmalarından dolayı kendisini tebrik etti.

Öte yandan, yurt dışı dil eğitimi programı kapsamında Ankara'da düzenlenecek dil kursuna katılacak olan Kaymakam Teltik'e yeni görev ve eğitim sürecinde başarılar dileyen Vali Işın, Kütahya'ya sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tören, Başarı Belgesi'nin takdimi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Teltik'e Başarı Belgesi - Son Dakika

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