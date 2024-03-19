Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Şehit Yakınları ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Koçarlı Kaymakam Ersin Tepeli şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aydın'ın Koçarlı İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli'nin ev sahipliğinde şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın sağlandığı iftar programında bir araya gelen misafirler, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Programın ev sahipliğini üstlenen Kaymakam Ersin Tepeli iftarın şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ve devletin kendilerine olan desteğinin süreceğini vurguladı. Tepeli, birlik ve beraberlik içinde nice güzel Ramazanları birlikte geçirmeyi temenni etti. Şehit yakınları da, gaziler ve aileleri ise iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar programına Kaymakam Tepeli'nin yanı sıra Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve daire amirleri de katıldı. - AYDIN