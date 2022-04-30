Kaymakam Türköz, Ünal'ın sahurda misafiri oldu - Son Dakika
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Kaymakam Türköz, Ünal'ın sahurda misafiri oldu

30.04.2022 13:05
Kaymakam Türköz, Ünal'ın sahurda misafiri oldu

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın sahur programında misafiri oldu.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın sahur programında misafiri oldu.

Kaymakam Türköz, iş insanı Ünal'a davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, bereketli olması temennileri iletti. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapan Ünal, Kaymakam Türköz ile sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KARABÜK

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Mehmet Türköz, Cengiz Ünal, Safranbolu, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Türköz, Ünal'ın sahurda misafiri oldu - Son Dakika


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