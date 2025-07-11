Kaymakam Tutal Arıcılığı Ziyaret Etti

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, arıcılık yapan bir kişiyi ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Kaymakam Tutal, beraberindeki İlçe Tarım Müdürü Gülten Özşirvan, ilçede arıcılıkla uğraşan ve yaklaşık 400 kovanı bulunan Hüseyin Sarıkaya'yı ziyaret ederek arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ile birlikte kovanları dolaşan Sarıkaya, arıların özelliğini anlattı, yıllık bal hasılatı hakkında Tutal'ı bilgilendirdi. Kaymakam Tutal, yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Susuz ilçesinin bereketli yaylalarında ve çiçeklerle dolu meralarında arıcılıkla uğraşan Hüseyin Sarıkamya, doğa ile iç içe bir yaşam sürdürerek hem geçimini sağlıyor, hem de yörenin doğal zenginliğine katkıda bulunuyor.

Arıcılık, hem sabır hem de bilgi gerektiren zahmetli bir iş olsa da, elde edilen doğal ve şifa dolu balın değeri bu emeği fazlasıyla karşılıyor.

Hasat edilen ballar, yöresel ürünler satan dükkanlarda ve doğrudan üreticiden halka sunuluyor. Susuz balı kendine özgü aroması ve besin değeriyle tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. - KARS