Kaymakam Tutal\'dan Bayram Ziyareti

22.03.2026 15:01
Susuz Kaymakamı Tutal, kamu personelinin bayramını kutlayarak moral verdi ve trafik güvenliğini vurguladı.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan kamu personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Tutal, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başında bulunan emniyet, jandarma ve sağlık personeline moral verdi.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, görevli personelle tek tek bayramlaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinde büyük özveri gösteren güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tutal, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Bayram tedbirleri çerçevesinde oluşturulan yol kontrol noktasını da ziyaret eden Kaymakam Tutal, burada görev yapan ekiplerle bir süre sohbet etti. Trafik denetimlerinin önemine dikkat çeken Tutal, sürücülerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Denetim noktalarında seyir halinde bulunan vatandaşlara çikolata ikramında bulunan Kaymakam Tutal, çocukları da unutmadı. Yolculuk yapan ailelerin çocuklarına çeşitli hediyeler veren Tutal, bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunan Tutal, özellikle bayram yoğunluğunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyaretler, kamu personeli ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bayramın birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağladı. - KARS

Kaynak: İHA

Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
