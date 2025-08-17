Kaymakam Tutal Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Kaymakam Tutal Köyleri Ziyaret Etti

17.08.2025 17:45
Kaymakam Muhammed Emin Tutal, köylerde sorunları dinleyip çözümler üretiyor.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Kaymakam Tutal, hem köyleri yakından tanıyor, hem de vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın bu kez ilçeye bağlı Kayadibi ve Keçili köylerini ziyaret etti.v Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Tutal, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar birçok konuda köylülerin taleplerini dinleyen Tutal, ihtiyaçların en kısa sürede karşılanması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kaymakam Tutal, amaçlarının Susuz'un tüm köylerinde yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

Tutal, "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz. Her köyümüz bizim için önemli, hizmetlerimizi eşit bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Köylüler ise Kaymakam Tutal'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını yerinde görüp çözüm için gayret göstermesinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, ziyaretinde Kaledibi köyünde Taziye Evi, Köy ilkokulu ile Köy evini, Keçili köyünde ise yapımı İmam evi ile köy okulunu inceledi. Kaymakam Muhammed Emin Tutal'a köy ziyaretlerinde İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Zeki Paşaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülten Özşirvan Kayadibi Köyü Muhtarı Ulaş Çakaz ve Keçili köyü muhtarı Hayrettin Okulmuş'ta eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA

