Kaymakam Uçar Aşağıçaylı\'da Hane Ziyaretleri Yaptı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, hane görüşmelerinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ile birlikte Nardın bölgesine bağlı Aşağıçaylı köyünde hane görüşmelerinde bulundu. Gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelinerek samimi sohbetler edildi, vatandaşların hal ve hatırları soruldu. Görüşmelerde vatandaşların talepleri yerinde dinlendi, köydeki hayat şartlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, taleplerini yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK