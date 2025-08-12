Kaymakam ve Müdür, Destekleme Kurslarını İnceledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Anadolu Lisesi'nde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını yerinde inceledi.

Ziyarette sınıfları gezen Kaymakam Kan ve Müdür Şimşek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet ederek kursların işleyişi, öğrenci motivasyonu ve eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Ardından okul bünyesinde yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi edinen heyet, patent çalışmaları ve marka tescil süreçlerine ilişkin yapılan çalışmaları da inceledi. Kaymakam Huriye Küpeli Kan, öğrencilerin ve öğretmenlerin gösterdiği özveriyi takdir ederek başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise Nazilli Anadolu Lisesi'nin akademik başarılarının yanı sıra proje bazlı çalışmalarla ilçedeki eğitim kalitesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. - AYDIN