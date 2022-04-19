Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

19.04.2022 09:11
Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftardan sonra masaları gezerek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, "Sizler en sevdiklerinizi kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için yetiştirdiniz ve onları gül bahçesine gidercesine makamların en yücesi şehitlikle sonsuzluğun sahibine uğurladınız. Gazilerimiz, gözlerini kırpmadan, bir an bile tereddüt etmeden bayrağımız, vatanımız ve milletimiz için her türlü tehlikeye atıldılar. Ateş çemberinin içinden geçtiler ve gazilik makamına eriştiler. Bütün bunları anlatmak kolaydır ama yaşamak zordur. Bizler bunun farkındayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlığın, onlara olan minnet borcunun hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ödenmeyeceğinin de bilincindeyiz. Kahramanlarımıza minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Düzenlenen iftar yemeğine İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BİTLİS

Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

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Bitlis, Hizan, İftar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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