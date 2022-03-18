Kaymakam Yelek'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Yelek'ten şehit ailesine ziyaret

18.03.2022 09:23
Kaymakam Yelek'ten şehit ailesine ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Yelek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 1991 yılında ilçenin Nazar bölgesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Agit Özdemir'in ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, "Şehitlerimiz, milletimizin kahramanları, bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin hakları nasıl ödenmez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Toprağı kutsal yapan, canını seve seve ortaya koyup, bizi bugün başı dik, alnı açık bir şekilde yaşatan o şehitlerimizin mübarek kanlarıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Devlet olarak kapımız ve gönlümüz şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - BİTLİS

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Muhammed İkbal, 18 mart, Bitlis, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Yelek'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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