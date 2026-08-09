Kaymakam Yıldırım Muhtarlarla Buluştu

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu ardından ilçe pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların mahalle ve köylere ilişkin talepleri ele alındı. Yıldırım, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından Kaymakam Yıldırım, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Bülbül ve Emniyet Amiri Cengiz Avcı ile birlikte ilçe pazarını gezdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre görüşen Yıldırım, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.