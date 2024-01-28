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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Şehit Babası Kadir Yabalak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Şehit Babası Kadir Yabalak'ı Ziyaret Etti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan şehit babası Kadir Yabalak'ı ziyaret etti. Topsakaloğlu, ziyaret sırasında geçmiş olsun dileklerini ileterek, şehit babasının herhangi bir talebi olup olmadığını sordu. Kadir Yabalak ise kendisine gösterilen ilgi ve alakadan memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Şehit Babası Kadir Yabalak\'ı Ziyaret Etti
28.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:07
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan şehit babası Kadir Yabalak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi sonrasında taburcu edilen şehit babası Kadir Yabalak'ı, Tekeli Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, geçmiş olsun dilediğinde bulundu. Topsakaloğlu'na ziyareti esnasında İlçe Müftüsü Yakup Avcı eşlik etti.

Kaymakam Topsakaloğlu, şehit babasına kendilerinden bir talebinin olup olamadığını sorarak, "Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler sizlere hizmetten dolayı onur duyarız. Her zaman hizmetinizde olduğumuzu unutmayınız. Bizlerde sizlerin birer evladıyız. Allah'tan acil şifalar dilerim. Allah sizleri büyük kazalardan korusun. Geçmiş olsun" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı çerçevesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın babası Kadir Yabalak, Kaymakam Topsakaloğlu ve müftüye teşekkür ederek, kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan son derece memnun olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Şehit Babası Kadir Yabalak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Şehit Babası Kadir Yabalak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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