Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
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Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

02.05.2022 11:55
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ilçede bulunana şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu. Ardından ilçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek görevdeki personeller ile bayramlaştı. - VAN

Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika


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