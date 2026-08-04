Kaymakamlar Arası Ziyaret

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette iki ilçe arasındaki kamu hizmetleri ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamlığı görevine başlayan Ömer Çimşit'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Çimşit, nazik ziyaretleri dolayısıyla Cumali Atilla'ya teşekkür etti. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaretin, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.