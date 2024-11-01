Kaymakamlara Veda Ziyareti

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İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant ve Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundular.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kahramanmaraş Valiliği emrine atanan İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant ve Edirne Valiliği emrine atanan Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal makamında ağırladı. Vali Aygöl, "Kaymakamlarımıza, şehrimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK