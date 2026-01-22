KAYMEK'te Almanca yeterlilik belgesi sahiplerini buldu - Son Dakika
KAYMEK'te Almanca yeterlilik belgesi sahiplerini buldu

22.01.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde verilen ücretsiz Almanca eğitimi kapsamında, TELC, GOETHE ve ÖSD sınavlarında başarı gösteren kursiyerler belgelerini aldı. Kursiyerler, yabancı dil yeterliliklerini belgeleyerek önemli bir başarı elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde verilen ücretsiz Almanca eğitimi kapsamında TELC-GOETHE-ÖSD sınavlarında başarı sağlayan kursiyerler belgelerini aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri; uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil eğitimleriyle önemli bir başarıya daha imza attı. KAYMEK'te verilen Almanca A2 seviyesi eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, TELC-GOETHE-ÖSD yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarılı olarak belge almaya hak kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, yabancı dil yeterlilik sınavı kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyarette kursiyerlerin talep ve önerileri dinlenirken, elde edilen başarıdan duyulan memnuniyet dile getirildi. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca ve Çince başta olmak üzere birçok yabancı dilde, farklı seviyelerde ücretsiz eğitim veriliyor. Ayrıca Avrupa'da yaygın olarak kabul gören TELC, GOETHE ve ÖSD sınavlarına yönelik hazırlık eğitimleri de KAYMEK bünyesinde sunuluyor. Söz konusu sınavlar, okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini ölçerken; Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde üniversite başvuruları, oturum izni ve vatandaşlık işlemleri, mesleki denklik ve iş başvurularında resmi dil yeterliliği belgesi olarak kabul ediliyor. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarında Almanca A2 kursuna katılan öğrencilerden Muhammed Ali Coşgun ve Emir Talha Özsay, sınavlarda gösterdikleri başarıyla belge almaya hak kazanan kursiyerler arasında yer aldı. Başarılı kursiyerler, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere KAYMEK eğitimcilerine teşekkür etti. Belge almaya hak kazanan kursiyerlerden Muhammed Ali Coşgun, "Belediyemizle gurur duyuyoruz. KAYMEK hizmetlerinden çok memnunuz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ise kursiyerleri tebrik ederek, "Sizler de bizleri gururlandırıyorsunuz. Allah razı olsun, emekleriniz zayi olmasın" dedi.

KAYMEK Almanca öğretmeni Beyza Altıncan da kurumda, Almanca'nın A1, A2 ve B1 seviyelerinde eğitim verildiğini belirterek; "Kurumumuzda Avrupa'nın 3 ana dilinden biri olan Almanca dilini başlangıçtan ileri seviyeye kadar A1, A2 ve B1 kurslarımızla katılımcılarımıza eğitim vermekteyiz. Katılımcılarımıza dört temel dil becerisine dayalı bir program sunuyoruz. Öğrencilerimiz Almanca dilini öğrenirken, TELC-GOETHE-ÖSD sınavlarına da kursumuz eşliğinde hazırlık yapmış oluyorlar. Bu hizmetlerden dolayı başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
