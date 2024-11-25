KAYMEK'ten Matematik Kampı Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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KAYMEK'ten Matematik Kampı Seçmeleri Tamamlandı

KAYMEK\'ten Matematik Kampı Seçmeleri Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK'i, gençlerin matematik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği Matematik Kampı için seçmeler tamamlandı. Kamp, üçer haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek ve öğrencilere analitik düşünme becerileri kazandırmayı hedefliyor.

25.11.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde düzenlenecek Matematik Kampı için seçmeler tamamlandı. Sayısal dikkat ve zeka kazanımları sağlamanın yanında öğrencilerin analitik düşünme ve yordama becerilerini de geliştiren KAYMEK Matematik Kampı'nın Genç KAYMEK İhtisas Tesisinde üçer haftalık periyotlarla yürütülmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayat boyu öğrenme ve gençlerin eğitimine tam destek hep destek hizmet vizyonu istikametinde kentin 6'ncı üniversitesi gibi hizmetlerini yürüten KAYMEK'in Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, şehir merkezinde 10 farklı tesiste sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri gibi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra rehberlik hizmetiyle, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle, yarışmalarla, gezilerle ve seminerlerle gençlerin hayatına yön veriyor. İnsan odaklı hizmetlerine hız kesmeden devam eden ve gençlere yönelik birçok projeyle onların hayatlarına dokunan Genç KAYMEK, genç ve öğrenci dostu olarak tanınan ve eğitime verdiği destekle takdir toplayan Başkan Büyükkılıç'ın tavsiyeleri ve talimatlarıyla Teknofest gençliği yetiştirmek, sayısal dikkat ve yordama becerilerini geliştirmek için bünyesinde Ödev Evleri, Eğlenceli Matematik Sınıfları, Robotik Kodlama Atölyesi, Değer Gençlik Merkezi ve Matematik Kampı kurdu. KAYMEK'in öğrencilerin matematik dersine yönelik ön yargılarını yok edip onları motive ederek matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak ve diğer derslerdeki başarılarını da arttırmak amacıyla kuracağı KAYMEK Matematik Köyü'nün ön aşaması niteliğindeki Matematik Kampı'nın seçmeleri yapıldı. Seçmelerde yüzlerce başvuru arasından ön değerlendirmelerde ilk 50'ye giren 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin, dijital ve yapay zeka destekli Kahoot sistemi üzerinden, hazır bulunuşlukları ölçüldü. Sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlamanın yanında öğrencilerin analitik düşünme ve yordama becerilerini de geliştiren KAYMEK Matematik Kampı; Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop mihmandarlığında Genç KAYMEK Matematik Öğretmeni Murat Dağıstan tarafından Genç KAYMEK İhtisas Tesisinde üçer haftalık periyotlarla yürütülecek.

Genç KAYMEK TOKİ Tesisinde yapılan Ölçme ve Değerlendirmeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Türk Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli ve Klinik Psikolog Mehmet Karakaya katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYMEK'ten Matematik Kampı Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika

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