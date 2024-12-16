Kaynaşlı'da Su Arızası Giderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaynaşlı'da Su Arızası Giderildi

Kaynaşlı\'da Su Arızası Giderildi

Düzce Kaynaşlı'da içme suyu arızası, özel idare ekiplerinin çalışmasıyla düzeltildi.

16.12.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen içme suyu arızası, özel idare ekiplerinin müdahalesi neticesi giderildi.

Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyü Dip Mahallesi'nde meydana gelen içme suyu arızası, Düzce il Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçe Özel İdare ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde giderildi.

Yapılan açıklamada "Arıza çalışmalarında iş makinelerinin etkin kullanımıyla kısa sürede çözüm sağlanmış, su temini mahalle halkına yeniden ulaştırılarak içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. İl özel idaremiz, altyapı sıkıntılarını çözme ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızla cevap verme konusunda azimle çalışmaya devam etmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaynaşlı, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaynaşlı'da Su Arızası Giderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kaynaşlı'da Su Arızası Giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.