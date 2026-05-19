Kaypakkaya 53. Yılında Anıldı

19.05.2026 02:16
Devrimci 78'liler Derneği, İbrahim Kaypakkaya'yı ölüm yılında andı, devrimci mirasa vurgu yaptı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, İbrahim Kaypakkaya'yı ölümünün 53. yıl dönümünde andı.

Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, 53 yıl önce Diyarbakır Cezaevi'nde işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya için dernek binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Dernek Şube Başkanı Cahit Kolukısa'nın okuduğu açıklamada, mayıs ayının devrimci mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, "1 Mayıs'tan 6 Mayıs'a, 6 Mayıs'tan 18 Mayıs'a, 18 Mayıs'tan 31 Mayıs'a, Mayıs ayı ayların en kızıl gülüdür" denildi.

Açıklamada Haki Karer, Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık, Orhan Bakır, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga başta olmak üzere yaşamını yitiren devrimciler anıldı.

Basın açıklamasında, "Bizler İbrahimlerin, Denizlerin, Mahirlerin ayak izlerini takip ederek yürüdük. Bizi var eden onların politik mirasıdır" ifadelerine yer verilerek, İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın mücadele anlayışlarının devrimci hareket açısından önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İbrahim Kaypakkaya'yı andığı gerekçesiyle çok sayıda kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek, anmalara yönelik güvenlik uygulamaları eleştirildi.

Basın açıklaması, "İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur. Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

