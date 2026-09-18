Kayseri AFAD, olası İstanbul depremi için Kartal'da 60 kişilik ekiple inceleme yaptı - Son Dakika
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Kayseri AFAD, olası İstanbul depremi için Kartal'da 60 kişilik ekiple inceleme yaptı

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Kayseri AFAD, olası İstanbul depremi için Kartal\'da 60 kişilik ekiple inceleme yaptı
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AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, olası İstanbul depremine yönelik hazırlık kapsamında görevlendirildikleri Kartal'da saha çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Genç, 10 akredite arama kurtarma ekibinden oluşan 60 kişilik kadroyla bölgedeki riskleri yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, Kayseri'nin muhtemel İstanbul depremine yönelik hazırlıklar kapsamında görevlendirildiği Kartal ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştirdiğini belirterek, 10 akredite arama kurtarma ekibinden oluşan 60 kişilik ekiple incelemelerde bulunduklarını söyledi.

AFAD İl Müdürü Genç, muhtemel afetlere karşı yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından verilen görev doğrultusunda 81 ilin muhtemel risklere karşı önceden hazırlık yaptığını ifade eden Genç, Kayseri'nin de muhtemel İstanbul depremi kapsamında Kartal ilçesine görevlendirildiğini belirtti. Kartal ilçesinde Kayseri'nin sahip olduğu tüm kapasiteyle hazırlık çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Genç, bölgedeki riskleri yerinde tespit ederek, muhtemel afetlerin etkilerini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

"Yapı stokunu ilgili kurumlarla birlikte değerlendirdik"

Çalışmalar kapsamında arama kurtarma ekipleri ve Kayseri'deki akredite ekiplerle İstanbul'a intikal ettiklerini aktaran Genç, Kartal ilçesinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Genç, "Kartal ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kamp kuracakları alanları, yolları, oradaki diğer sosyal sorumluluk gerektiren alanları, depoları, aşevlerini, binaların durumlarını ve yapı stokunu ilgili kurumlarla birlikte istişarelerde bulunduk" dedi.

Hazırlıkların verimli geçtiğini belirten Genç, "Bizim için önemli olan her zaman hazır olmaktı. İlimiz hazırlığını üst seviyede devam ettiriyor. Döndükten sonra ekiplerle bir değerlendirme yaptık. Her geçen gün daha iyi duruma gelmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

60 kişilik ekiple sahaya indiler

Kayseri AFAD ile birlikte 10 akredite arama kurtarma ekibinin çalışmalara katıldığını belirten Rifat Genç, ekiplerin 60 kişilik kadroyla sahada görev aldığını söyledi. Genç, "Kayseri AFAD ile birlikte 10 tane akredite olmuş arama kurtarma ekipleri vardı. Turkuaz Arama Kurtarma ekibi, ANDA, YESEVİ, MEB AKUB, Gökbörü, Karayolları, Kızılay'dan oluşan ekiplerimizle toplanarak 60 kişiyle sahaya indik. Belirli periyotlarla ziyaretler yapıyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Yaptığımız hazırlıkları gidip yerinde görüyoruz. Oluşabilecek riskleri her zaman değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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