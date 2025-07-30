Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında esnafla birlikte İsrail bayrağı üzerinde fotoğraf çekildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı bayraklar baş üstünde, kalplerde yer alır. Bazıları da ayaklar altında ezilmeyi hak eder. Yaptıklarıyla bayraklarını paçavraya çeviren ve insanlık onurunu ayaklar altına alanlar ayakaltında olur. Her daim zalimin karşısında, mazlumun yanındayız." - KAYSERİ