Kayseri Büyükşehir Başkanı'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Başkanı'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Kayseri Büyükşehir Başkanı\'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, yaşlılara olan saygısını ve belediyenin bu alandaki projelerini vurguladı. Başkan, yaşlıların bilgeliğinin her zaman yol gösterici olduğunu belirtti ve çeşitli sosyal hizmet projelerini tanıttı.

30.09.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Değerli büyüklerimiz, hayatınız boyunca bizlere kattığınız tecrübeler ve sevgiler için minnettarız. Siz büyüklerimizin bilgeliği ve sevgisi, her zaman yolumuzu aydınlatıyor. Ulu çınarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Büyükkılıç, "Yaşlı çınarlarımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye gayret ettiğimiz yerel yönetim faaliyetlerimizde kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 'hep birlikte, Kayseri'yiz' anlayışı ile bu birliğin ve beraberliğin şükürler olsun bereketini yaşıyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, uyum içerisinde, ortak akla ve istişareye önem vererek çalışmaları yürüttüklerini ve projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin dua kaynağı olan ulu çınarlarımızın da duaları ile muvaffak oluyor, Allah'ın yardımı ile de yolumuza devam ediyoruz. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezimiz, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevimiz, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanemiz, Hospis merkezimiz, Engelli Yaşam Merkezimiz gibi bu alanlarda da 'insan'a dair gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilemeye çalışıyoruz. Son süreçte Alzheimer Merkezi'nin de temellerini attık, inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin en modern ve donanımlı Alzheimer Merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, yaşlılarımız başta olmak üzere bu rahatsızlıkla mücadele eden vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olacak" ifadelerini kullandı. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde ulu çınarların çok verimli vakit geçirdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu projelerimiz arasında en önemlisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yaşlılar için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yaşlı çınarlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz. Merkezimiz içerisinde uğraş terapileri, kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği aktivite odaları, destekleyici fizik tedavi hizmetlerinin sunulduğu fizik tedavi ünitesi, okuma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okuma salonları, müzik eğitimi ve koro faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müzik odası, resim dersleri ve yağlı boya çalışmalarının yapıldığı resim odası, psikolojik destek hizmetinin sağlandığı, yaşlılara rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin sunulduğu sosyal servis bulunuyor. Siz büyüklerimizin rahatı, konforu için güzel şehrimizi her geçen gün bir önceki günden daha iyi bir kent oluşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

Başkan Büyükkılıç mesajını, "Bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nüzü kutluyor, daha nicelerine ulaşmanızı Mevla'mdan niyaz ediyorum. Bir de dualarınızı bizden esirgemeyin, eksik etmeyin diye ricada bulunuyor hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diyerek sonlandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Başkanı'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:48:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Başkanı'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement